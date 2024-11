Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit über Verkehrshütchen endet mit Schlägen

Bremerhaven (ots)

Der Streit über ein aufgestelltes Verkehrshütchen auf einer Garagenauffahrt mündete am Dienstagnachmittag, 5. November, in einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen Nachbarn in Bremerhaven-Schierholz. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 51-Jähriger auf einer Garagenauffahrt Verkehrshütchen aufgestellt, um "seinen" Bereich der Auffahrt abzugrenzen. Das passte offenbar einem 46-jährigen Nachbarn nicht, der die Auffahrt ebenfalls teilweise nutzt. Nach einem Wortgefecht wurden gegen 16.15 Uhr die Argumente mit Fäusten ausgetauscht, bevor die Polizei hinzugerufen wurde. Die Beamten schrieben Strafanzeigen wegen Körperverletzung. Die beiden Nachbarn erlitten jeweils leichte Verletzungen.

