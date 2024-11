Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten im Blink-Viertel - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 7. November, einen Zigarettenautomaten im sogenannten Blink-Viertel in Bremerhaven-Lehe gesprengt. Die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Explosion ereignete sich gegen 2.50 Uhr an der Ecke Kleiner Blink/Leibnizstraße. Mehrere Anwohner alarmierten direkt nach dem lauten Knall die Polizei, die sofort zum Einsatzort eilte. Der Automat war durch die Sprengung nahezu komplett zerstört worden, der Inhalt war im Umkreis verstreut. Umherfliegende Teile hatten auch ein in der Nähe befindliches Auto getroffen und beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Ob die Täter Geld oder Waren aus dem Automaten erbeuten konnten, wird noch ermittelt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach eventuellen Tätern führten nicht zum Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

