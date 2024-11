POL-Bremerhaven: Zeugen nach Diebstahl aus Baustelle gesucht

Bremerhaven (ots) - mLeicht verletzt wurde ein 44-jähriger Autofahrer am gestrigen Mittwochmittag, 6. November, bei einem Auffahrunfall in Bremerhaven-Lehe. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 12.15 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Er beabsichtigte nach rechts in die Danziger Straße abzubiegen und bremste ab. Eine 42-jährige Passat-Fahrerin erkannte die ...

