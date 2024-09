Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW durchbricht Brückengeländer und landet in der Heller

Herdorf (ots)

Am 28.09. erreichte hiesige Dienstelle gegen 00:40 Uhr die Meldung über einen PKW, welcher auf der Hellertalstraße das Geländer einer Brücke durchbrochen habe, und nun in der Heller liegen würde. Eine sofort entsandte Streife der Polizeiinspektion Betzdorf konnte kur darauf die Meldung vor Ort bestätigen. Demnach befuhr der 26-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg mit seinem PKW BMW die L 284 aus Richtung Herdorf kommend in Fahrtrichtung Sassenroth, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit alkoholbedingter Fahruntauglichkeit ausgangs einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, das dortige Brückengeländer durchbrach, und anschließend metertrief und -weit in die Heller stürzte. Der Unfallverursacher wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, und konnte das Fahrzeug noch eigenständig verlassen. Er wurde nach kurzer Behandlung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeikräfte beim Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt wurde, erfolgte noch vor Ort eine Blutprobenentnahme. Ebenso wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt.

Weiterhin im Einsatz waren die Feuerwehren Sassenroth und Herdorf sowie die Straßenmeisterei Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell