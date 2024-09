Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Aldi/dm-Parkplatz

Unkel (ots)

Am Freitag, den 29.09.2024 zwischen 18:50 Uhr - 19:15 Uhr wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz des Aldi bzw. des dm in der Straße "Am Hohen Weg" in Unkel vermutlich von einem anderen PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die unfallverursachende Partei entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich zu melden. Unfallzeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

