Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Zeugen gesucht

Groß Berßen (ots)

Am Dienstag gegen 4.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht eine Geldkassette aus einem Verkaufsstand an der Lange Straße in Groß Berßen zu entwenden. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell