POL-NI: Hoya - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Pkw-Aufbruch, der sich am Dienstag den 4.6. zwischen dem 13:30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Einmündung Klostergarten an der Lichtenhorster Straße in Steimbke ereignete. Eine unbekannte Person schlug im oben genannten Tatzeitraum die Beifahrerscheibe eines Mercedes Sprinter ein und entwendete Ausweise, Elektrogeräte und Kleidung aus dem ...

