Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem PPL der Scherer-Passage

Linz am Rhein (ots)

Am Vormittag des Donnerstags, 26.09.2024, ereignete sich auf dem oberen Parkplatz der Scherer-Passage in Linz am Rhein eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Mazda 3 hatte sein Fahrzeuggegen 09:00 Uhr ordnungsgemäß vorwärts in einer Parktasche eingeparkt. Als er gegen 12:30 Uhr wiederkam, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

Unfallzeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell