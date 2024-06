LPI-J: Einbruch in Second-Hand-Geschäft

Weimar (ots) - Am späten Montagnachmittag wurde aus einem Pferdebedarfsladen in Legefeld+6 ein Handtaschendiebstahl gemeldet. Nachdem die Diebstahlsanzeige aufgenommen war, kamen die Erinnerungen der Besitzerin zurück. Die Tasche war gar nicht gestohlen worden, sie hatte diese einfach im Reitstall vergessen, wo sie vorher war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

