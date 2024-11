Feuerwehr Essen

FW-E: Dramatischer Wohnungsbrand - mehrere Menschen gerettet

Essen-Bochold, Altendorfer Straße, 03.11.2024, 14:48 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, dem 03.11.2024, ist es um 14:48 Uhr auf der Altendorfer Straße in Essen-Bochold zu einem dramatischen Wohnungsbrand gekommen, bei dem mehrere Menschen durch die Feuerwehr gerettet wurden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll dichter Brandrauch aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum stand auf Höhe der ersten Etage in Vollbrand. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen bereits Flammen aus der Brandwohnung. Mehrere Personen hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet, standen auf der Straße und warteten auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Im zweiten und dritten Obergeschoss des Gebäudes waren noch mehrere Personen in den Wohnungen, denen der Weg in Freie durch den brennenden Treppenraum abgeschnitten war. Diese standen an den Fenstern und riefen um Hilfe.

Die Einsatzleitung setzte sofort mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein und brachte parallel eine Drehleiter in Stellung, um die Menschen von den Fenstern zu retten. Auf der Rückseite des Gebäudes wurden tragbare Leitern vorbereitet. Mit mehreren Strahlrohren wurde der Brand zeitgleich bekämpft und nach rund 25 Minuten unter Kontrolle gebracht. Insgesamt wurden fünf Personen durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Davon vier über die eingesetzte Drehleiter und eine über den abgelöschten Treppenraum. Anschließend wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und alle Glutnester mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Durch das Brandereignis sind in Summe zehn Bewohnerinnen und Bewohner verletzt worden, darunter fünf Kinder. Der Leitende Notarzt der Stadt Essen sichtete gemeinsam mit zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes alle Verletzten. Alle sind mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in verschiedene Essener Kliniken transportiert worden.

Aus den nicht vom Brandereignis betroffenen Etagen rettete die Feuerwehr mehrere Tiere. Vier Kaninchen, zwei Katzen und ein Wellensittich wurden aus dem Gebäude ins Freie gebracht und an das Tierheim Essen übergeben.

Das Gebäude ist durch die hohe Brandintensität und den zerstörten Treppenraum nicht mehr bewohnbar. Für die Anwohnerinnen und Anwohner wird durch die Stadt Essen eine Notunterkunft organisiert.

Wie es zu dem ausgedehnten Brand kommen konnte, wird nun durch die Polizei Essen ermittelt. Die Altendorfer Straße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck, dem Führungsdienst der Feuerwehr, mehreren Sonderfahrzeugen, zahlreichen Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie dem Leitenden Notarzt für rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.

