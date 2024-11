Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Freitag, 01.11.2024 - Sonntag, 03.11.2024, 12:00 Uhr

Bendorf (ots)

Versuchter Einbruch in Imbisswagen - Türe beschädigt Bendorf: Im Zeitraum von Do., 31.10.2024, gegen 19:00 Uhr, bis Sa., 02.11.2024, gegen 09:30 Uhr, wurde auf dem Kirmesplatz im Stadtteil Mülhofen, ein abgestellter Imbisswagen aufgebrochen. Die Türe des Wagens wurde hierdurch beschädigt. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Jugendlicher alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs Bendorf: Nach gemeldeten Streitigkeiten an der Wohnanschrift, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher in der Folge am frühen Sonntagmorgen, durch eine Streife der Polizei Bendorf, im Bereich Engerser Landstraße mit einem Fahrrad, unsicher fahrend, angetroffen. Der Jugendliche stand zu dieser Zeit stark unter Alkoholeinfluss. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in die Obhut einer Erziehungsberechtigten entlassen. Nach Verkehrsunfall von Unfallstelle geflüchtet Bendorf: Am Sonntagmorgen, gegen kurz nach 06:00 Uhr, kam es auf der Unteren Vallendarer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde durch einen bisher unbekannten Pkw, ein auf der Straße geparkter Pkw BMW beschädigt, der dann durch den Aufprall auf einen dahinter geparkten Pkw Renault geschoben wurde. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Hierbei könnte es sich nach den ersten Ermittlungen um einen blauen Pkw VW gehandelt haben. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum wurden durch die Polizei Bendorf noch insgesamt 5 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell