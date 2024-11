Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Essen-Ostviertel, Immestraße, 02.11.2024, 19:21 Uhr (ots)

Am heutigen Abend, dem 2. November 2024, wurde die Feuerwehr Essen um 19:21 Uhr in die Immestraße in das Essener Ostviertel gerufen. Anrufende berichteten der Feuerwehrleitstelle von einer starken Rauchentwicklung aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Umgehend alarmierten die Disponenten Einsatzkräfte der Feuerwachen Mitte und Borbeck sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte zur gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge bestätigte sich die Meldung. Es brannte in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Mieter der Wohnung hatte diese bereits unverletzt verlassen und erwartete die Einsatzkräfte. Nach einer ersten Erkundung setzte die Einsatzleitung sofort einen Trupp unter Atemschutz ein, der mittels eines handgeführten Strahlrohrs den Küchenbrand schnell unter Kontrolle bringen konnte. Anschließend wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und Kontrollmessungen in den einzelnen Wohneinheiten durchgeführt.

Aufgrund des Brandrauches und Schäden an der Strom- und Wasserversorgung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Für die Dauer des Einsatzes war die Immestraße voll gesperrt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte, Sonderfahrzeugen und dem Führungsdienst für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

