FW-E: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw durchbricht Leitplanke und droht Abhang abzurutschen

Essen-Bergerhausen, An St. Albertus Magnus, 19.10.2024, 12:06 Uhr (ots)

Heute Mittag, am 19.10.2024, wurde die Feuerwehr Essen um 12:06 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall nach Essen-Bergerhausen in die Straße An St. Albertus Magnus alarmiert. Dort war ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, hatte die Leitplanke durchbrochen und drohte einen Abhang hinunterzurutschen. Der Fahrer und die Beifahrerin des Fahrzeugs saßen noch in dem stark beschädigten Fahrzeug.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, sicherten diese unverzüglich das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen und stellten die medizinische Erstversorgung sicher. Beide Personen wurden durch den Unfall nur leicht verletzt und konnten mit Unterstützung der Einsatzkräfte das Fahrzeug verlassen. Vorsorglich wurden beide vom Rettungsdienst untersucht und anschließend in Begleitung des Notarztes in eine Essener Klinik transportiert.

Um sicherzugehen, dass der Pkw nicht weiter abrutscht, wurde dieser mit Hilfe der maschinellen Zugeinrichtung (Seilwinde) des Rüstwagens angeschlagen und wieder auf die Straße gezogen. Anschließend wurde die Batterie abgeklemmt und das Austreten von Betriebsmitteln geprüft.

Zur Ursache des Unfalls hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße An St. Albertus Magnus gesperrt werden.

Die Feuerwehr Essen war mit dem schweren Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst, einem Löschfahrzeug, dem Rettungsdienst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund eine Stunde im Einsatz.

