FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - zahlreiche Menschen betroffen

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - zahlreiche Menschen betroffen

Essen-Katernberg, Ottenkämperweg, 17.10.2024, 20:26 Uhr (ots)

Heute Abend, am 17. Oktober 2024, ist es im Ottenkämperweg in Essen-Katernberg zu einem Brandereignis im Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen, bei dem zahlreichen Personen der Weg aus dem Gebäude angeschnitten war. Gegen 20:26 Uhr meldeten mehrere Anrufende der Leitstelle der Essener Feuerwehr über den Notruf 112, dass sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des dreieinhalbgeschossigen Gebäudes sahen und sich noch Personen an den Fenstern befanden. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwachen Altenessen, Kray und Mitte sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die örtliche Freiwillige Feuerwehr zu der gemeldeten Adresse alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge bestätigte sich die Meldung. Eine Lageerkundung ergab, dass es im Keller des Mehrfamilienhauses brannte, der Treppenraum des betroffenen Objektes und der des Nachbargebäudes, welche miteinander verbunden sind, verraucht war und eine größere Anzahl an Personen an den Fenstern standen, die auf sich aufmerksam machten. Durch die Einsatzleitung wurden zeitgleich mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung eingesetzt und von außen zwei Drehleitern in Stellung gebracht, von denen aus Menschen betreut und im Verlauf eine Person aus dem Gebäude gerettet wurde. Nachdem die Treppenräume kontrolliert und der Brand durch ein handgeführtes Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht war, begann die Versorgung der betroffenen Personen.

Insgesamt befanden sich rund 40 Personen in den beiden zusammenhängenden Gebäuden. Diese wurden gesammelt und anschließend vom Leitenden Notarzt der Stadt Essen ärztlich gesichtet. Vier Personen, darunter zwei Kinder im Alter von neun und 14 Jahren, wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Essener Kliniken transportiert. Dem besonnenen Verhalten der Anwohnenden, die in ihren rauchfreien Wohnungen geblieben und nicht durch den verrauchten Treppenraum geflüchtet sind, ist es zu verdanken, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden.

Abschließend wurden die betroffenen Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und Kontrollmessungen durchgeführt.

Was die Ursache des Brandes war, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen, dem Leitenden Notarzt der Stadt Essen sowie zahlreichen Fahrzeugen des Rettungsdienstes für rund drei Stunden im Einsatz.

