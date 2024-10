Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in einem großen Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Bochold, Mitzmannweg, 09.10.2024, 20:53 Uhr (ots)

Am Abend des 9. Oktober 2024 ist es in Essen-Bochold zu einem Brandereignis in einem großen Mehrfamilienhaus in der Straße Mitzmannweg gekommen. Mehrere Anrufende berichteten von einer Rauchentwicklung im Treppenraum des Gebäudes, woraufhin die Leitstelle der Essener Feuerwehr zahlreiche Einsatzfahrzeuge alarmierte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Treppenraum des achtgeschossigen Mehrfamilienhauses und zahlreiche Personen kamen aus dem Gebäude gelaufen bzw. standen bereits davor. In mehreren Etagen standen Personen an den Fenstern und machten auf sich aufmerksam. Eine erste Erkundung ergab, dass die Ursache der Rauchentwicklung ein Brand im Kellergeschoss des Gebäudes war. Die Einsatzleitung der Feuerwehr setzte sofort mehrere Trupps unter Atemschutz ein, die den Treppenraum kontrollierten und zeitlich eine Brandbekämpfung vorbereiteten. Von außen wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, von der aus die Personen an den Fenstern betreut und über die weiteren Maßnahmen informiert wurden.

Im Keller brannte ein Kellerverschlag, der von einem Atemschutztrupp mit einem handgeführten Strahlrohr zügig abgelöscht werden konnte. Im Anschluss mussten zur Entrauchung umfangreiche Lüftungsmaßnahmen sowie Kontrollmessungen auf Atemgifte durchgeführt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Im Bereich des Mitzmannweg sowie dem Schölerpad kam es für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zu Verkehrseinschränkungen.

Was den Brand verursacht hat, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei Essen hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Essen-Borbeck, Sonderfahrzeugen und dem Führungsdienst für rund 2 Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell