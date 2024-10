Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand mit Menschenrettung - Eine Person verstorben

Essen-Altenessen, Sponheuerstraße, 09.10.2024, 04:45 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden des 9. Oktober 2024 meldeten Anrufende der Leitstelle der Essener Feuerwehr einen Wohnungsbrand in einem Reihenhaus an der Sponheuerstraße im Stadtteil Essen-Altenessen. Sofort wurden zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu der gemeldeten Adresse alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss des Reihenhauses und Einsatzkräfte der Polizei waren dabei, die angrenzenden Nachbargebäude zu räumen. Auf der Straße waren eine starke Rauchentwicklung und beißender Brandgeruch wahrnehmbar.

Die Einsatzleitung der Feuerwehr setzte sofort mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung im Inneren des betroffenen Hauses ein. Zeitgleich wurde von außen über eine Drehleiter ein Löschangriff vorgenommen. In kürzester Zeit gelang es, das Feuer mit handgeführten Strahlrohren unter Kontrolle zu bringen, so dass im Anschluss die betroffene Wohnung abgesucht werden konnte. Bei dieser Suche wurde eine nicht ansprechbare weibliche Person aufgefunden und durch einen Atemschutztrupp aus dem Gebäude gebracht. Der anwesende Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. In der Brandwohnung mussten mit Hilfe der Wärmebildkamera umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Im Anschluss wurde das betroffene Objekt vom Energieversorgungsunternehmen stromlos geschaltet. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung hatte das betroffene Haus vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen und wurde nicht verletzt.

Zwei Personen aus dem Nachbargebäude, die beim Verlassen ihres Hauses Rauch eingeatmet hatten, wurden vorsorglich in ein Essener Krankenhaus transportiert.

In den angrenzenden Gebäuden wurden Kontrollmessungen auf Atemgifte vorgenommen. Diese verliefen negativ, so dass die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Was die Ursache des Brandes war, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen und mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes für rund 2 Stunden im Einsatz.

