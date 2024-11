Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwerpunktmaßnahme im Stadtnorden: Falschparker, abgelaufene Plaketten und gefälschte Kennzeichen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat am Sonntag, 10. November, im Bereich Speckenbütteler Park und in Leherheide Verkehrskontrollen vorgenommen. Dabei waren sowohl der ruhende als auch der Fließverkehr im Fokus. Zudem überprüften die Beamten die Parksituation in diesem Bereich, da ein vorweihnachtlicher Markt zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte. Bei den Kontrollen registrierten die Polizisten unter anderem elf Parkverstöße. Außerdem waren an kontrollierten 20 Fahrzeugen die Termine zur Hauptuntersuchungen überschritten. Bei einem der Autos stellten die Beamten fest, dass seitens der Zulassungsstelle eine Zwangsentsiegelung ausgeschrieben war. Bei einem an der Louise-Schröder-Straße geparkten Pkw ergab die Überprüfung, dass der Wagen seit mehreren Wochen abgemeldet war. Die montierten Kennzeichen entpuppten sich als Fälschungen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell