Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sperrmüllbrand in Bremerhaven-Lehe: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt nach dem Brand von Sperrmüll in Bremerhaven-Lehe. Ein Zeuge hatte am Dienstag, 12. November, gegen 21 Uhr ein Feuer an der Straßenkreuzung Rickmersstraße/Körnerstraße entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr Bremerhaven löschte den Brand, die Polizei sorgte für entsprechende Straßensperrungen. Personen wurden ersten Informationen zufolge nicht verletzt. Nach den zügigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr begann für die Polizeibeamten die Suche nach der Brandursache. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

