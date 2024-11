Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßlichen Schul-Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Einbrecher haben Bremerhavener Polizeibeamte am späten Mittwochabend, 13. November, im Stadtteil Mitte festgenommen. Gegen 21.50 Uhr hatte es einen Einbruchalarm an einem Schulgebäude in der Straße Am Leher Tor gegeben. Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei zu der Schule und umstellte das Gebäude. Kurz darauf beobachteten Beamte, wie ein Mann über ein Tor des Schulgeländes kletterte und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Daraufhin nahmen die Polizisten vorläufig fest. Weitere Einsatzkräfte ermittelten unterdessen, dass ein Fenster der Schule gewaltsam geöffnet worden war - dies hatte vermutlich den Alarm ausgelöst. Ob der Tatverdächtige tatsächlich ins Gebäude gelangt und etwas erbeutet hat, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige und einen Platzverweis.

