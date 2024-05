Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Fahrradunfälle mit Schwerverletzten

Marsberg/Winterberg (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Marsberg zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Der 60-jähirge Marsberger beabsichtigte in die Straße "Weist" abzubiegen, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Da sich der Verdacht auf Alkoholkonsum bei dem Marsberger erhärtete, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ebenfalls am Sonntag gegen 13:50 Uhr wurden die Beamten zu einem Fahrradunfall in einem Bikepark im Kapperundweg in Winterberg gerufen. Ein 11-jähriger Junge aus Pulheim verlor beim Befahren einer Strecke des Parks die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Am Samstag gegen 12 Uhr kam es zu einem weiteren Fahrradunfall in einem Bikepark in der Straße "Am Waltenberg" in Winterberg. Ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr eine Strecke des Geländes, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell