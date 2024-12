Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Carlsberg (ots)

Am Dienstagabend (03.12.24) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Kurweg ein. Gegen 17:30 Uhr konnte ein Nachbar einen Taschenlampenschein im betroffenen Wohnhaus feststellen und wollte gerade nachschauen, als er eine männliche Person durch den Garten in Richtung Wald wegrennen sah. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell