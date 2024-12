Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in Mehrfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, den 03.12.2024, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Dahlienweg in Grünstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine angelassene Herdplatte in Brand. Das entstandene Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen bis zum Abschluss der Löscharbeiten verlassen. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

