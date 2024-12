Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabisgeruch führt zur Blutprobe

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.12.2024 um 11:00 Uhr wurde ein 50-Jähriger aus der VG Landau-Land mit seinem Renault Kangoo in der Straße Seilerbahn in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen des Fensters der Fahrertür schlug den Beamten Cannabisgeruch entgegen. Hierzu zeigte der Fahrer den Beamten eine geringe, erlaubte Menge Cannabisblüten vor. Zu diesen gab er an, dass es sich hierbei um CBD handle. Da bei dem 50-Jährigen des Weiteren Auffälligkeiten festgestellt wurden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell