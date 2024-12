Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Werkzeug von Firmengelände entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.11.2024 16:00 Uhr bis 02.12.2024 06:00 Uhr wurden aus einem auf einem Firmengelände in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten Kleinbus Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Überwindung eines Drahtzaunes auf das Firmengelände. Durch das Einschlagen eines Seitenfensters, gelangten sie ins Fahrzeuginnere. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Weiterhin wurden aus einer Arbeitsmaschine ca. 60 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell