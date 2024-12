Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: ZVD Rheinpfalz: Fahrtende wegen Übergewichts

Frankenthal / Schwegenheim (ots)

Am Mittwoch, den 04.12.2024, führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz gezielte Kontrollen von LKW und Gespannen auf den Hauptverkehrsstraßen der Region durch. Gleich zwei Mal endete die Fahrt an Ort oder Stelle wegen Überladung. Ein Gespann, das auf der BAB 61 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, wurde durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und die Polizei in Höhe Frankenthal kontrolliert. Bei einer vor Ort durchgeführten Verwiegung zeigte sich, dass das Gespann um 36 % überladen war. Zudem stellten die Kräfte einen Bruch in der Zuggabel fest - ein gefährlicher technischer Mangel. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein weiteres Kontrollteam stoppte einen Lkw auf der B9 bei Schwegenheim. Auch hier ergab sich der Verdacht eines zu hohen Gewichts. Die Verwiegung bestätigte eine Überladung von 33 %. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 7450 kg brachte das Fahrzeug 9925 kg auf die Waage. Die Auswertung des Fahrtenschreibers zeigte zudem Verstöße gegen die Sozialvorschriften, darunter eine unzureichende Einhaltung der erforderlichen Ruhezeiten. Auch in diesem Fall musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die Polizei betont, dass solche Kontrollen entscheidend sind, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Risiken durch überladene oder technisch unzureichende Fahrzeuge zu minimieren.

