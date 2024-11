Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol am Lenker

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Ein E-Scooter fährt in Schlangenlinien, meldet ein Zeuge der Polizei. Die auffällige Fahrt fand im Bereich der Bundesstraße 420 zwischen Altenglan und Rammelsbach am späten Dienstag Abend statt. Die eingesetzte Streife konnte das Vehikel im Gewerbegebiet Im Brühl wie beschrieben sichten. Anhaltesignale der Poli-zeikräfte ignorierte der Steuermann des modernen Fortbewegungsmittels und suchte sein Heil in der Flucht. Das Durchfahren einer Baustelle sollte die Gesetzeshüter ab-schütteln, welche den Flüchtenden auf flinken Füßen allerdings einholen konnten. Der alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestaltete seinen Weg zum Streifenwagen zu nachtschlafender Zeit lautstark, was einige Anwohner auf den Plan rief. Ob durch die Fahrmanöver andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt wurden, ist der-zeit unbekannt. Zeugen oder anderweitig Beteiligte werden gebeten, sich unter Tel.: 06381 - 919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel zu melden.|pikus

