Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lauterecken (ots)

40-Jähriger will sich der Kontrolle entziehen. Am Dienstagmittag kam den Beamten der Mann mit seinem Fahrzeug in der Saarbrücker Straße entgegen. Als dieser bemerkte, dass ihm die Streife folgte erhöhte er die Geschwindigkeit, fuhr auf den Parkplatz eines Discounters und wollte sich mit "schnellen Schritten" von seinem PKW entfernen. Die Beamten folgten ihm jedoch bis in den Markt, wo sie ihn antrafen. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alcot-test bestätigte den Verdacht. Weiterhin räumte er noch den Genuss von Drogen ein. Die Weiterfahrt war damit beendet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren eines PKW unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt und sein Führerschein sichergestellt. |pilek

