Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Umkleidekabine einer Sporthalle

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.35 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in eine Sporthalle in der Kantstraße und entwendete aus einer Umkleidekabine mehrere dort abgelegte Gegenstände. Aus einem Rucksack wurde eine Geldbörse, aus einer Geldbörse eine Bankkarte sowie Bargeld und eine Powerbank entwendet. Die aus dem Rucksack entwendete Geldbörse wurde wieder aufgefunden und am 24.11.2024 bei der Polizei abgegeben. Aus der Geldbörse fehlte das Bargeld.

