POL-FR: Wehr: Vollbrand eines Wohnhauses - mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 24.11.2024, gegen 00:00 Uhr ist es in der Rheinstraße in Wehr-Brennet zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Ein Verkehrsteilnehmer meldete ein brennendes Gebäude im Bereich des Bahnhofes in Brennet. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Das zu diesem Zeitpunkt unbewohnte Wohnhaus brannte vollständig nieder. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Kenntnisse über die Ursache des Brandes vor. Der geschätzte Gebäudeschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

