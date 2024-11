Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck-Buch: Diebstahl aus Pkw- Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 25.11.2024, soll es in Albbruck-Buch zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw gekommen sein. In einem Fall wäre Münzgeld in Höhe von etwa 20 Euro entwendet worden. Nach dem Hinweis eines Zeugen konnten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 24 und 26 Jahren tatortnah durch die Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Bezirksdienst beim Polizeirevier Waldshut, Telefon 07751 8316-0, bittet um Hinweise von möglichen weiteren Geschädigten. Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken werden gebeten, die Aufnahmen zu sichten und sich bei möglichen Hinweisen mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

