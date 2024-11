LPI-G: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 16.11.2024 kam es gegen 18:20 Uhr wohl aufgrund einer unklaren Verkehrssituation zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Führerin. In der Folge trat der unbekannte Radfahrer gegen den Außenspiegel des Pkw, beschädigte diesen und flüchtete anschließend. Eine Anzeige wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

