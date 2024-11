LPI-G: Spiegel am Pkw beschädigt

Molsdorf-Teichwolframsdorf (ots) - Am späten Samstagabend ereignete sich am Hagenberg in Teichwolframsdorf ein Unfall. Ein 19-Jähriger hatte sein Auto abgestellt und vergessen, die Feststellbremse anzuziehen. Als sich das Auto in Bewegung setzte, versuchte der junge Mann es zu stoppen. Dabei wurde er zwischen dem Pkw und einem Gartenzaun eingeklemmt und schwer verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

