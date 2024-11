Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Wohnhaus - Tresor entwendet

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.11.2024 bis Sonntag 24.11.2024, haben sich in Lauchringen, im Bereich des Friedhofes in Unterlauchringen, Unbekannte Zutritt in ein Wohnhaus verschafft und einen Tresor mitsamt Wertsachen mitgenommen. Die Unbekannten gelangten bei Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln einer Terrassentüre in das Innere eines Einfamilienhauses. Dort wurde mit brachialer Gewalt mutmaßlich nach Wertsachen gesucht. Ein Tresor mitsamt inhaltlichem Schmuck und Bargeld konnte aus der Wohnung mitgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Tiengen führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07741 8316-0. Auch das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr (07751 8316-0) erreichbar.

