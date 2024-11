POL-FR: Schlägerei am Titisee - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Lkrs. Emmendingen, 79346 Endingen, Üsenberger Straße Am späten Freitagabend, 22.11.2024, um 23:28 Uhr, kam es in Endingen, Üsenberger Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausfassade kollidierte. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der Pkw-Lenker zuvor die Langstraße in Richtung Üsenberger Straße. Anstatt an der Einmündung zur ...

mehr