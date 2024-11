Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kollidiert mit Hauswand - Fahrer alkoholisiert!

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79346 Endingen, Üsenberger Straße

Am späten Freitagabend, 22.11.2024, um 23:28 Uhr, kam es in Endingen, Üsenberger Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausfassade kollidierte. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der Pkw-Lenker zuvor die Langstraße in Richtung Üsenberger Straße. Anstatt an der Einmündung zur Üsenberger Straße nach rechts oder links abzubiegen, fuhr er weiter geradeaus über den angrenzenden Gehweg, durchschlug die Grundstücksmauer und kollidierte schließlich mit der Hauswand des dortigen Anwesens.

An dem Verursacherfahrzeug (VW Golf) entstand Totalschaden, der Sachschaden an der Hausfassade kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf etliche tausend Euro belaufen. Nach dem Unfall mit der Hausfassade entfernten sich der Fahrer sowie der Beifahrer aus dem VW unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme erschien der Besitzer des Fahrzeugs aber wieder zurück an der Unfallstelle und gab sich als Fahrzeuglenker zu erkennen.

Ein Alkomattest beim 23 Jahre alten -angeblichen- Fahrzeuglenker erbrachte einen Wert von 1,9 Promille. Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Autofahrer wieder entlassen, er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten müssen.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun noch den Beifahrer aus dem Unfallfahrzeug. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE Gö/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell