POL-FR: PKW Zerkratzt - Zeugen gesucht!

Auggen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch, 20.11.2024, und am Donnerstag, 21.11.2024, zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr drei Fahrzeuge in der Hauptstraße in Auggen (Höhe Hausnummer 41). Die Unbekannten zerkratzten jeweils die Fahrerseite der Fahrzeuge vom Frontscheinwerfer bis zum Rücklicht mit einem spitzen Gegenstand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise auf die ...

mehr