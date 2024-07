Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw ohne Versicherungsschutz

Jena (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei in Jena mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei der Kontrolle eines BMW in Theobald-Renner-Straße stellte sich heraus, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt. Die Fahrt war für den 47-jährigen Pkw-Führer damit beendet. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

