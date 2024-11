POL-RBK: Overath - Unbekannte beschmieren Schulgelände mit Graffiti

Overath (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (02.11.) circa 14:00 Uhr und Sonntag (03.11.) circa 08:50 Uhr wurde in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Hammermühle eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang ins Innere des Gebäudes, indem sie die Glasscheibe eines Rolltores zerstörten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie einen Bargeldbetrag von noch unbekannter Höhe. Die ...

