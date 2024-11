Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Burscheid (ots)

Gestern (04.11.), um 15:00 Uhr, ist es im Bereich der Straße Lamerbusch in Hilgen zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher zudem unerlaubt entfernt hat.

Ein Rennradfahrer fuhr mit seinem Rad aus Richtung Dabringhausen kommend in Richtung Hilgen. Im Baustellenbereich kam dem 55-jährigen Leichlinger ein Lkw entgegen, der offenbar gegen eine Warnbake fuhr. Die Warnbake wurde über die Fahrbahn geschleudert und traf das Rennrad, so dass der Fahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Zudem wurde das Rennrad beschädigt. Der Lkw entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Dabringhausen, ohne sich um den verletzten Radfahrer oder den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Verletzte wurde durch eine hinzugezogene Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte den Lkw der Marke Mercedes-Benz detailliert beschreiben, so dass anschließend weitere Ermittlungen durch die Polizei bei einer Dabringhausener Firma veranlasst wurden und der Verursacher mit seinem Firmen-Lkw wenig später ermittelt werden konnte.

Der Schaden am Rennrad wurde auf circa 1.500 Euro geschätzt. Auf den Verursacher kommt neben zivilrechtlichen Forderungen des Radfahrers nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr zu. (ct)

