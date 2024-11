POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Moitzfelder Einfamilienhaus

Kürten (ots) - Am gestrigen Mittwoch (30.10.) rief die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Am Halfenberg die Polizei, nachdem sie gegen 16:00 Uhr einen Einbruch in ihr Wohnhaus festgestellt hatte. Der oder die bislang unbekannten Täter waren über ein Fenster gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach ...

mehr