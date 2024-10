Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Abgelenkt überschlagen

Ins Krankenhaus musste ein Mann nach einem Unfall am Donnerstag (31.10.24) bei Göppingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf der B10 zwischen Faurndau und Göppingen-West in Fahrtrichtung Ulm. Ein 29-Jährige war wohl während der Fahrt in seinem Auto durch das Radio kurz abgelenkt. Deshalb kam er mit seinem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er auf eine beginnende Leitplanke und verlor den Kontakt zum Boden. Anschließend stürzte sein Auto von der B10-Brücke und kam neben der K1414 auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Skoda entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen der B10 bis kurz nach 3 Uhr gesperrt werden.

