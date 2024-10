Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falscher Wasserwerker auch in Wilhelmshaven - Polizei warnt, sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhang zu der Tat in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, erhielt die Vareler Polizei am gestrigen Tag Kenntnis von einem Vorfall, bei dem falsche Wasserwerker in Varel bei einer Seniorin Schmuck entwendeten. Siehe Pressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5888298 +++ Weiterer Fall in Wilhelmshaven +++ Zu einem weiteren Fall soll es ebenfalls am Dienstag in Wilhelmshaven gekommen sein. Eine Seniorin zeigte gestern bei der Polizei an, dass an ihrem Wohnhaus in der Flutstraße gegen 13:00 Uhr ein unbekannter Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke vorstellig geworden und somit in ihre Räumlichkeiten gelangt sei. Während dieser die Wilhelmshavenerin abgelenkt habe, sei eine weitere Person in die Wohnung gelangt und habe Schmuck entwendet. Anschließend seien die beiden Personen mit einem dritten unbekannten Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Polizei etwaige Zusammenhänge zu der Tat in Varel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention, rät: - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. - Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. - Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell