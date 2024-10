Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falscher Wasserwerker in Varel - Polizei warnt und sucht Zeugen

Varel (ots)

Ob Love-Scamming, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Haustürgeschäfte oder überteuerte Arbeiten: Das Vorgehen der Betrüger ist facettenreich. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnt immer wieder vor dem betrügerischen Vorgehen und erhofft sich durch regelmäßige Pressemitteilungen und eine intensive Präventionsarbeit die Übermittlung von Hinweisen sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung. +++ Aktueller Fall in Varel+++ Dienstagmittag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gegen 14:00 Uhr erneut zu einem Vorfall. Laut Schilderung einer Seniorin habe sich ein unbekannter Mann als Wasserwerker ausgegeben und sich Zutritt zu der Wohnung in der Breslauer Straße verschafft. Während dieser die Varelerin abgelenkt habe, sei eine weitere Person in die Wohnung gelangt und habe Schmuck entwendet. Nachdem die Seniorin das betrügerische Vorgehen bemerkt habe, seien die Personen mit einem dritten unbekannten Mann, der den Fluchtweg gesichert habe, geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, rät: - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. - Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. - Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

