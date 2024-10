Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 20-Jähriger verunfallt alleinbeteiligt und wird leicht verletzt - Polizei beschlagnahmt Einhandmesser

Bockhorn (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 20-Jähriger aus Bockhorn mit seinem PKW VW gegen 20:10 Uhr die Nordstraße in Richtung Vareler Straße, fuhr an der dortigen Einmündung mit seinem Fahrzeug geradeaus weiter und prallte in einen gegenüberliegenden Baustellenbereich. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, so dass der PKW abgeschleppt werden musste. Nach dem derzeitigen Stand kann ein technisches Versagen nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Mittelkonsole des PKW ein griffbereites Einhandmesser fest. Da das Führen eines solchen Messers einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellt, wurde dies beschlagnahmt und ein Verfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell