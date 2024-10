Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte in Ulm einzubrechen.

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen war ein Unbekannter im Ulmer Stadtteil Böfingen unterwegs. Mit einem Stein versuchte er die Scheibe der Eingangstür einzuwerfen. Ähnliche Schäden stellte die Polizei auch an einem Kellerfenster fest. Der Täter flüchtete ohne in das Gebäude einzusteigen. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar.

