POL-FR: Denzlingen, Waldkirch, Elzach: Mehrere Anzeigen wegen Alkohol und Drogen am Steuer

Am vergangenen Wochenende stellten Beamte des Polizeireviers Waldkirch dreimal in Folge Personen fest, die unter Beeinflussung berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

Am Samstag, 23.11.2024, meldeten Zeugen gegen 13 Uhr einen betrunkenen Fahrradfahren auf der Lange Straße in Waldkirch. Die Polizei kontrollierte den 35-Jährigen. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wird nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Am selben Tag stellte eine Streife des Polizeireviers Waldkirch gegen 22 Uhr in Denzlingen, auf der Hauptstraße ein Auto fest, das Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholisierung und des Konsums weiterer berauschender Mittel. Zudem war der 27-jährige Autofahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Weitere strafrechtliche Ermittlungen folgen.

Wenige Stunden später, am Sonntagmorgen, 24.11.2024, gegen 03:30 Uhr, versuchte ein Autofahrer in Elzach sich einer Verkehrskontrolle der Polizei durch Flucht zu entziehen. Er verließ sein Fahrzeug und konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde einbehalten und er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Alkohol gehört zu den Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Die Polizei führt regelmäßig entsprechende Kontrollen durch. Der Konsum von berauschenden Mitteln wirkt sich erheblich auf die Verkehrssicherheit aus.

Wer unter Alkohol und Drogen Fahrzeuge lenkt, bring sich und andere Menschen im Straßenverkehr in Gefahr und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

