Polizei Essen

POL-E: Essen: 7-Jähriger nach Unfall mit Kleinwagen leichtverletzt

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am Samstagnachmittag (9. November) kam es an der Heisinger Straße / Am Hagenbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem Kleinwagen angefahren und leicht verletzt wurde.

Gegen 16 Uhr befuhr die 81-jährige Essenerin mit ihrem Toyota Yaris die Heisinger Straße in Fahrtrichtung Essen-Stadtwald. Auf der dortigen Verkehrsinsel in Höhe Am Hagenbusch befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 7-jähriger Junge, welcher die Straßen überqueren wollte. Zeugen berichteten, dass der Junge zunächst ein unbeteiligtes Kraftfahrzeug, das sich vor dem Toyota Yaris befand, passieren ließ. Anschließend überquerte er die Straße und übersah den nachfolgenden Verkehr. Trotz eines sofortigen Bremsmanövers konnte die Essenerin ein Zusammenstoß nicht verhindern.

Der leichtverletzte 7-Jährige wurde am Unfallort erstversorgt und anschließend in einem Essener Krankenhaus ambulant behandelt. Die 81-jährige Toyota-Fahrerin blieb unverletzt. /MR

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell