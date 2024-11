Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 30-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Essen (ots)

45468 MH-Menden-Holthausen:

Am Sonntagabend (10. November) verschafften sich zwei Einbrecher über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung in der Ludwig-Wolker-Straße. Die Beamten konnten einen 30-jährigen Tatverdächtigen in einer angrenzenden Grünfläche festnehmen.

Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen Zugang zu einer Wohnung in der ersten Etage verschafften. Sie schlugen die Scheibe der Balkontür ein und gelangten so in die Wohnung. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Unbekannten über den Balkon und schließlich über ein angrenzendes Dach. Die hinter dem Haus gelegene Grünfläche wurde mit Unterstützung zweier Diensthundeführer umstellt und durchsucht. Hierbei wurde einer der beiden Tatverdächtigen in einem Gebüsch angetroffen. Da der mutmaßliche Einbrecher auf die Ansprache des Diensthundeführers sowie auf das Bellen des Hundes nicht reagierte, ergriff der Beamte das Bein des Tatverdächtigen. Daraufhin trat der Unbekannte sowohl in die Richtung des Beamten als auch in die Richtung des Hundes, der ihn daraufhin ins Bein biss. Obwohl der Tatverdächtige weiter um sich trat, konnte er aus dem Gebüsch gezogen und vorläufig festgenommen werden. Der mutmaßliche Einbrecher wurde leicht verletzt. Der Beamte blieb unverletzt.

Es handelt sich um einen 30-jährigen Kroaten ohne festen Wohnsitz. Er ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem liegt ein Haftbefehl vor. /SoKo

