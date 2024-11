POL-FR: Freiburg-Tiengen: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 24.11.2024, gegen 00:00 Uhr ist es in der Rheinstraße in Wehr-Brennet zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Ein Verkehrsteilnehmer meldete ein brennendes Gebäude im Bereich des Bahnhofes in Brennet. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Das zu diesem ...

