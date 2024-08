Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 23.08.2024 bis zum 25.08.2024

Hildesheim (ots)

(hem)Friedlicher Verlauf des Weinfestes in Gronau (Leine)

Das diesjährige Weinfest in Gronau (Leine) zeichnet sich durch einen durchweg friedlichen Verlauf aus. Vom 23.08.2024 bis zum 25.08.2024 feierten zahlreiche Besucher aus der Region in festlicher Atmosphäre. Die Besucherzahl wird auf ca. 1500 Gäste pro Abend geschätzt.

Geschwindigkeitsmessung im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten auch an diesem Wochenende Geschwindigkeitsmessungen sowohl an der Bundesstraße 3 auf Höhe des Sorsumer Kreuzes als auch an der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) durch. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug am Sorsumer Kreuz, nach Abzug der Toleranz, 93 km/h bei erlaubten 70 km/h. An der Bethelner Landstraße wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug hier 50 km/h.

